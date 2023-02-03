يستغلوا غلاء الأسعار .. نوع بطاطس ليست للأكل تباع بالأسواق

توجد الكثير من البطاطس في الأسواق ولكن انتشرت مؤخرا البطاطس الحمراء وهو لأنها تختلف عن الأنواع الأخرى.

وقالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ان البطاطس الحمراء لونها من الخارج لون قشرة البنجر و تكون بحجم متوسط، وهذا النوع هو الأفضل لعمل الشيبسى و يكون طعمه لذيذ.

وأشارت نوح، إلى أن البطاطس الحمراء عبارة عن بطاطس التقاوي التي تخزن في درجات حرارة منخفضة بشكل معين لاستخدامها في الزراعة القادمة، وتوجد بها بعض النتوءات وتسمي الزريعة وتتخزن فيها كل الفائدة التي تتكون بعد الزراعة في شكل البطاطس الجديدة.

وأكدت أن مواصفات البطاطس الحمراء انها مسكرة لأن طريقة التخزين تعمل علي تركيز السكريات فيها بشكل عالي، وتكون البطاطس التقاوي مخصوصة للزراعة، ولكن يستغل التجار ارتفاع السعر وتباع للأكل.

وأشارت رئيس قسم الارشاد البيطري إلى أن هذا النوع ليس خطرا ولكن ليس لها طعم أو فائدة حقيقية مثل البطاطس مكتملة النضج.