عبدالجليل: الشحات استعاد بريقه مع الأهلي .. وأتوقع الفوز على سياتل الأمريكي

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي استعاد جزءًا كبيرا من بريقه، بعدما كان متراجعًا في الفترة الماضية.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: " الأهلي يضم لاعبين مميزين في الفترة الأخيرة، ولازال هناك كريستو أيضا لاعب جيد.

وأضاف: "الزمالك لديه نجوم كبيرة في الفريق، ولكن لا يجب عودة جوسفالدو فيريرا لتدريب الفريق بعد صدور قرار بإقالته".

وأكمل: "كرة القدم اصبحت أموال فقط، والأندية تبحث عن رعاة، من اجل جلب البطولات والصرف على الفرق الرياضية، الكرة اصبحت استثمار في المقام الأول".

وختم: "أتوقع فوز الأهلي على سياتل بهدف نظيف وصعوده لنصف نهائي كأس العالم".