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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تستعرض لياقتها البدنية داخل الجيم

نسرين طافش
نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش الانظار فى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت نسرين طافش داخل إحدى صالات الجيم تستعرض جمالها رشاقتها باطلالة رياضية جذابة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


وتشارك نسرين طافش، بفيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

 

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صالات الجيم نسرين طافش إطلالة رياضية تستعرض جمالها بإطلالة رياضية صورة جديدة لها

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