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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل صادم من سافيو بعد استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية

سافيو
سافيو

قرر كولر المدير الفني للقلعة الحمراء استبعاد البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق الاهلى، من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

ونشر النجم البرازيلي برونو سافيو، عبر حسابه علي فيسبوك صورة له من تدريبات الفريق معلقا "نسر الاهلي فى القلب".


ويواجه الأهلي نظيره سياتل ساوندرز في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل.

وسيتولى الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور مهمة إدارة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز كحكم ساحة، ويعاونه مواطناه جاري بيسويك وآدم نون كحكمين مساعدين، والصيني ما نينج حكم مباراة الأهلي وأوكلاند، كحكم رابع.

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IMG_٢٠٢٣٠٢٠٣_٠٣٤٥٥٨
كأس العالم للاندية فريق الاهلي استبعاد النجم البرازيلي مباراة الاهلي وسياتل ساوندرز البرازيلي برونو سافيو

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