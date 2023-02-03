في ذكرى وفاتها الأولى .. عايدة عبد العزيز احترفت التمثيل من باب التدريس والزهايمر خطف حياتها

تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنانة عايدة عبد العزيز، التي كانت نجمة مؤثرة في الدراما خلال السنوات التي سبقت مرضها، كما قدمت العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة.

دخلت عايدة عبد العزيز مجال التمثيل عن طريق التدريس، بعدما تخرجت من دبلوم المعلمات، وعملت مشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس، وتولت تدريب طلاب في مسرحية معينة، فأدركت مهارتها في التدريب على التمثيل.

أصبح التمثيل شغفها، فالتحقت وتخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1959، ثم سافرت عايدة عبد العزيز إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج فحصلت وحصلت على دورة تدريبية فى المسرح والصوت.

قدمت عايدة عبد العزيز العديد من المسلسلات الشهيرة منها، يوميات ونيس، أوراق مصرية، الفرار من الحب، ضمير أبلة حكمت، عفاريت الأسفلت.

ولها تاريخ طويل في السينما المصرية أيضا، ومن أبرزها أفلامها، كشف المستور، النمر والأنثى، المهاجر، خرج ولم يعد، النمر والأنثى وغيرهم.

ابتعدت عايدة عبد العزيز عن التمثيل 2013 بعد وفاة حب عمرها الفنان والمخرج أحمد عبد الحليم فى ألمانيا وعاشت بعدها اكتئاب وحالة نفسية حزينة إلى أن شجعها الفنان يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل دهشة.

عانت عايدة عبد العزيز في أيامها الأخيرة من مرض الزهايمر عقب وفاة زوجها الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم وظلت حتى وفاتها تعاني من سوء الحالة الصحية مما جعلها تبتعد عن الشاشة.