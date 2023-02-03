عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاتها الأولى .. عايدة عبد العزيز احترفت التمثيل من باب التدريس والزهايمر خطف حياتها

عايدة عبد العزيز
عايدة عبد العزيز

تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنانة عايدة عبد العزيز، التي كانت نجمة مؤثرة في الدراما خلال السنوات التي سبقت مرضها، كما قدمت العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة. 

دخلت عايدة عبد العزيز مجال التمثيل عن طريق التدريس، بعدما تخرجت من دبلوم المعلمات، وعملت مشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس، وتولت تدريب طلاب في مسرحية معينة، فأدركت مهارتها في التدريب على التمثيل.

أصبح التمثيل شغفها، فالتحقت وتخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1959، ثم سافرت  عايدة عبد العزيز إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج فحصلت وحصلت على دورة تدريبية فى المسرح والصوت.

قدمت عايدة عبد العزيز العديد من المسلسلات الشهيرة منها، يوميات ونيس، أوراق مصرية، الفرار من الحب، ضمير أبلة حكمت، عفاريت الأسفلت.

ولها تاريخ طويل في السينما المصرية أيضا، ومن أبرزها أفلامها،  كشف المستور، النمر والأنثى، المهاجر، خرج ولم يعد، النمر والأنثى وغيرهم.

ابتعدت عايدة عبد العزيز عن التمثيل 2013 بعد وفاة حب عمرها الفنان والمخرج أحمد عبد الحليم فى ألمانيا وعاشت بعدها اكتئاب وحالة نفسية حزينة إلى أن شجعها الفنان يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل دهشة.

عانت عايدة عبد العزيز في أيامها الأخيرة من مرض الزهايمر عقب وفاة زوجها الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم وظلت حتى وفاتها تعاني من سوء الحالة الصحية مما جعلها تبتعد عن الشاشة. 

عايدة عبد العزيز السينما المصرية يحيى الفخراني مرض الزهايمر الأعمال السينمائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا النهائي لمشاركة كهربا مع الأهلي

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

ترشيحاتنا

"القومية لرصد الزلازل": هزة أرضية بقوة 23ر4 ريختر على بعد 37 كيلومترًا شمال شرق الغردقة

تراجع تاريخي في سعر الذهب عالميا

3 خصال يجاب بها الدعاء يوم الجمعة .. يغفلها الكثيرون

بورصة السيارات | زيادة 40 الف جنيه في سعر فورد فوكاس 2023

60 % .. بدء تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية.. تفاصيل

أسعار الدولار الأمريكي بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام غالي ومحمد فضل يدعمان كريم فهمي ودموع ياسمين رئيس تغلبها.. أبرز مشاهدات العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ