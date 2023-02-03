مفيش إيقاف | مفاجأة سارة بشأن محمود كهربا

أكد الكابتن رمضان السيد لاعب الأهلي السابق، أن اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، مميز، وقدم مباريات مهمة جدًا فى الكأس المصري، و الدوري، وبطولة كأس العالم لـ الأندية، فهو سبب رئيسي فى الهدف الثالث لـ الأهلى بشباك أكلاند ستي.

وأضاف رمضان السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاهلى من الممكن أن يساعد محمود كهرباء، بطريقة التجديد لـ فترة مقبلة، ويتم توفير أموال لـ كهرباء.

ولفت إلى أن الأهلى فى حالة التجديد لـ كهرباء لمدة 3 مواسم مقبلة، سيجعل اللاعب يدفع الأموال المطلوبة، ويخرج من الأزمة الحالية لـ كهرباء.

وأشار إلى أن النادي الأهلي ليس طرفا فى مشكلة كهرباء مع الزمالك، لكن كهرباء لاعب بالأهلى و الأهلي يساعد لاعبيه.

لن يكون هناك قرار إيقاف لـ كهرباء

وكشف أن ما يتردد فى الفترة الأخيرة هو أن للاعب سيشارك فى مباراة غدًا السبت مع الأهلي، وبهذا القرار لن يكون هناك قرار إيقاف لـ كهرباء.