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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دراما رمضان 2023..

محمد رمضان برفقة زوجاته الثلاث بكواليس مسلسل العمدة

كواليس مسلسل العمدة
كواليس مسلسل العمدة

نشرت الفنانة مي كساب، صورة من كواليس مسلسل العمدة، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت مي كساب برفقه محمد رمضان، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وعلقت: “مسلسل العمدة، ثريا، دلال، نرجس”.

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مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

الفنانة مى كساب مي كساب مسلسل العمدة العمدة رمضان 2023 محمد رمضان منة فضالي إيمان العاصي

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