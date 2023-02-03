محمد رمضان برفقة زوجاته الثلاث بكواليس مسلسل العمدة

دراما رمضان 2023..

نشرت الفنانة مي كساب، صورة من كواليس مسلسل العمدة، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت مي كساب برفقه محمد رمضان، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وعلقت: “مسلسل العمدة، ثريا، دلال، نرجس”.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.