اليوم.. أبطال حكاية روليت يكشفون الأسرار في مع منى الشاذلي

يحل نجوم حكاية “روليت” اليوم، ضيافة الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي” لكشف العديد من أسرار وكواليس العمل.

‎وكانت الفنانة نجلاء بدر قد أعربت عن سعادتها الشديدة بنجاح حكاية "روليت" ضمن حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور انطلاق حلقاته خلال الأسبوع الجاري.

‎وقالت نجلاء بدر، في تصريحات صحفية، إنها لم تتوقع ردود الأفعال القوية التي تلقتها حول العمل ونجاحه بالشكل الكبير الذي حققه، مؤكدة أن لديها إيمانا قويا بأن أي عمل فني متكامل الأركان والعناصر يتأثر به المشاهد ويمس قلوب كل من يشاهده، مشيرة إلى أن الشعب المصري معروف بأنه متأثر جدًا بالدراما، ويحب الحكايات والقصص الممتعة.



‎وأضافت أن السيناريو هو ما جذبها للموافقة على المشاركة في بطولة العمل، خاصة أنها وجدته أنه يتوفر به كل عناصر النجاح، لافتة إلى أن النجاح الذي حققه وردود الأفعال تدل على وعي وإدراك وتقدير الجمهور المصري العظيم الذي تربى على الدراما، ويقيم العمل الجيد بصدق وبدون مبالغة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أبدًا أن يتصدر التريند، وأنها لم تهتم منذ البداية بأنه يتصدر التريند بقدر أن يكون عملا هادفا وممتعا للجمهور.

‎وأشارت نجلاء بدر إلى أن شخصيات العمل هي من شجعتها وحمستها لتجسيد الدور، فـ"شيرين" التي جسدتها هي ممثلة، وزوجها "محمود" الذي جسده الفنان نضال الشافعي مخرج، فتعتبر شخصيات تمثلهم بسبب مهنتهم الحقيقية، ما جعل الأمر ممتع بالنسبة لهم، بالإضافة إلى تمكن المؤلف من تجسيد الشخصيات بشكل واقعي وليس افتراضي، مردفة: “الشخصيات شبهنا قوي وحقيقية مش من عالم افتراضي، زي ما في أعمال بتظهر الفنان ده من طبقة عالية بيعيش في قصر عاجي وعنده رفاهيات مش موجودة عند حد، هو كتبهم بشكل حقيقي زينا عاديين”.