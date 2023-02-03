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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشيداً بموقف الفنان حسن يوسف.. برلماني يطالب بمحاكمة مروجي الأكاذيب عبر يوتيوب

حسن يوسف
حسن يوسف

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مواجهة قيام البعض بنشر أكاذيب واشاعات عبر القنوات التى تبث عبر مختلف المواقع بصفة عامة وموقع " يوتيوب " يتطلب المواجهة القانونية من خلال قيام كل من يتعرض لمثل هذه الجرائم الخطيرة بتقديم بلاغات فورية للنائب العام.


وقال " رمزى " فى بيان له اصدره اليوم إن هناك العديد من المسئولين والشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة يتعرضون وبصفة مستمرة لبث اكاذيب واشاعات عنهم ولكن صمتهم جعل مختلف المواقع والقنوات تتمادى وتستمر فى مثل هذه الجرائم مشيداً بحرص الفنان الكبير حسن يوسف فى التقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه القائمين على قناتين بموقع "يوتيوب" بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة له وزوجته الفنانة شمس البارودي خاصة أنه من بين الأخبار الكاذبة التى تم ترويجها خبر تحت عنوان "طلاق حسن يوسف وشمس البارودي بعد 50 سنة زواج" اضافة الى أن هذه القنوات لم تكتف بنشر أخبار كاذبة ولكن نشرت بعض الصور المسيئة للفنان حسن يوسف وزوجته بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين والمتابعين لتلك القنوات.


وناشد الدكتور إيهاب رمزى جميع المسئولين والشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة والثقافة والمواطنين اتخاذ نفس النهج الذى اتخذه الفنان الكبير حسن يوسف لتقديم كل من يرتكبون مثل هذه الجرائم الى المحاكمات الجنائية لتوقيع العقوبات ضدهم مؤكداً أن هذا هو افضل الحلول لمواجهة مثل هذه الجرائم التى انتشرت مؤخراً

الفنان الكبير حسن يوسف مجلس النواب أستاذ القانون الجنائي إيهاب رمزى لجنة الشئون الدستورية

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