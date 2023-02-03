ضربة مزدوجة لـ ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي المحتملة بمونديال الأندية



تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لضربة مزدوجة قبل أيام من قليلة من مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي ريال مدريد مع الفائز من الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، يوم 8 فبراير الجاوي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعرض ثنائي ريال مدريد كريم بنزيما وإيدير ميلتاو للإصابة خلال مواجهة فالنسيا، أمس الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وغادر ميلتاو أرضية الملعب في الدقيقة 37 بعد اصطدامه بـ صامويل لينو مدافع فالنسيا، وحل داني كارفخال بدلا منه، بينما غادر بنزيما في الدقيقة 60 بسبب إصابة عضلية.

واتجه كريم بنزيما إلى غرفة الملابس رفقة طبيب الفريق، عقب الخروج من الملعب، وهو ما أثار قلق جماهير الفريق قبل مشاركة الميرنجي في بطولة كأس العالم للأندية.