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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 فبراير 2023

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

يقدم موقع صدى البلد، خدمة مميزة لقراءه ومتابعيه، وهي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 بجميع المحافظات.

احذر أن تكون منهم .. أشخاص ليس لهم أجر رغم حضورهم صلاة الجمعة

دعاء الجمعة الثانية من شهر رجب 1444 هجرية.. اغتنم ساعة الإجابة


مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة

الفجر : 05:16
الشروق: 06:44
الظهر: 12:09
العصر: 03:12
المغرب: 05:34
العشاء: 06:53


مواقيت الصلاة في الإسكندرية

اذان الفجر : 5:22 ص
اذان الظهر : 12:14 م
اذان العصر : 3:15 م
اذان المغرب : 5:37 م
اذان العشاء : 6:57 م


مواقيت الصلاة اليوم في بور سعيد 


موعد اذان الفجر : 5:12 ص
موعد اذان الظهر : 12:05 م
موعد اذان العصر : 3:05 م
موعد اذان المغرب : 5:27 م
موعد اذان العشاء : 6:48 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط


موعد اذان الفجر : 5:14 ص
موعد اذان الظهر : 12:09 م
موعد اذان العصر : 3:16 م
موعد اذان المغرب : 5:38 م
موعد اذان العشاء : 6:55 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد اذان الفجر : 5:05 ص
موعد اذان الظهر : 12:02 م
موعد اذان العصر : 3:13 م
موعد اذان المغرب : 5:36 م
موعد اذان العشاء : 6:51 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة مواقيت الصلاة القاهرة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر

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