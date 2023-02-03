يقدم موقع صدى البلد، خدمة مميزة لقراءه ومتابعيه، وهي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 بجميع المحافظات.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة
الفجر : 05:16
الشروق: 06:44
الظهر: 12:09
العصر: 03:12
المغرب: 05:34
العشاء: 06:53
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
اذان الفجر : 5:22 ص
اذان الظهر : 12:14 م
اذان العصر : 3:15 م
اذان المغرب : 5:37 م
اذان العشاء : 6:57 م
مواقيت الصلاة اليوم في بور سعيد
موعد اذان الفجر : 5:12 ص
موعد اذان الظهر : 12:05 م
موعد اذان العصر : 3:05 م
موعد اذان المغرب : 5:27 م
موعد اذان العشاء : 6:48 م
مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط
موعد اذان الفجر : 5:14 ص
موعد اذان الظهر : 12:09 م
موعد اذان العصر : 3:16 م
موعد اذان المغرب : 5:38 م
موعد اذان العشاء : 6:55 م
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
موعد اذان الفجر : 5:05 ص
موعد اذان الظهر : 12:02 م
موعد اذان العصر : 3:13 م
موعد اذان المغرب : 5:36 م
موعد اذان العشاء : 6:51 م