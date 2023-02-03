يقدم موقع صدى البلد، خدمة مميزة لقراءه ومتابعيه، وهي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 بجميع المحافظات.



مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة

الفجر : 05:16

الشروق: 06:44

الظهر: 12:09

العصر: 03:12

المغرب: 05:34

العشاء: 06:53



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

اذان الفجر : 5:22 ص

اذان الظهر : 12:14 م

اذان العصر : 3:15 م

اذان المغرب : 5:37 م

اذان العشاء : 6:57 م



مواقيت الصلاة اليوم في بور سعيد



موعد اذان الفجر : 5:12 ص

موعد اذان الظهر : 12:05 م

موعد اذان العصر : 3:05 م

موعد اذان المغرب : 5:27 م

موعد اذان العشاء : 6:48 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط



موعد اذان الفجر : 5:14 ص

موعد اذان الظهر : 12:09 م

موعد اذان العصر : 3:16 م

موعد اذان المغرب : 5:38 م

موعد اذان العشاء : 6:55 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد اذان الفجر : 5:05 ص

موعد اذان الظهر : 12:02 م

موعد اذان العصر : 3:13 م

موعد اذان المغرب : 5:36 م

موعد اذان العشاء : 6:51 م