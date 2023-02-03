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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب: مشروع إطارات السيارات ببورسعيد من أنجح الاستثمارات لتوطين الصناعات

اطارات
اطارات

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب أن التقرير الصادر عن الشركة المصرية "بيراميدز" للإطارات بجميع أنواعها المصنع والذى تم الكشف فيه أنه يتم حاليا إنتاج إطارات متعددة خاصة بكل من مركبات التروسيك  والدراجات النارية (الموتوسيكل) التوكتوك بطاقة إنتاجية تصل إلي 10 آلاف إطار يوميا بمثابة دليل قاطع على أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من إطارات السيارات والاتجاه إلى مضاعفة الصادرات المصرية من إطارات السيارات لمختلف دول العالم.


وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا المشروع يعتبر واحداً من أهم وأنجح المشروعات لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر خاصة بعد تصريحات المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإطارات السيارات في بورسعيد والتى أكد فيها أنه تم إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار لتبدأ من 370 جنيها حتى 2290 جنيهًا وبنهاية العام الجاري سيتم طرح إطارات للسيارات الملاكي مقاس "13، 14، 15"حيث يتم  حاليا صناعة 57 مقاسًا من الإطارات المتنوعة ، ويتم التصدير إلى 10 دول حتي الأن وأن هذه هي المرحلة الأولى من المشروع  وسيتم رفع الطاقة الإنتاجية بحلول شهر ابريل وحتي يونيو  2023 لتصبح 30 ألف إطار يوميا بدلا من 10 الاف.


ووجه المهندس حسن المير التحية والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد لنجاحه الكبير الذى حققه فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميق وتوطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية داخل مصر معرباً عن ثقته التامة فى قدرة اللواء عادل الغضبان على تحويل بور سعيد لواحدة من اهم المناطق والمحافظات الصناعية الواعدة والناجحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وافريقيا لتكون واحدة من اهم المحافظات المصرية القادرة على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.


وأكد المهندس حسن المير أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية من خلال تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء اكبر اهتمام بالصناعة المصرية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصناعات الصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية.


وطالب المهندس حسن المير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمصنع إطارات السيارات بمحافظة بور سعيد حتى يحقق جميع أهدافه فى تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من إطارات السيارات والاتجاه إلى تصدير إطارات السيارات لمختلف دول العالم مشيراً إلى أهمية دراسة هذه التجربة الناجحة لهذا المشروع بهدف نقل هذه التجربة لمختلف المحافظات فى مختلف المشروعات الصناعية الأخرى.

الصادرات المصرية بيراميدز مجلس النواب مجلس الوزراء التضامن الاجتماعي

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