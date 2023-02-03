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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

نشر التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، بث مباشر، من مسجد محمد علي، حيث يؤدي خطبة الجمعة ، الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف.

 

عممت وزارة الأوقاف، عنوان: "القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون" ليكون موضوع خطبة اليوم الجمعة بجميع مساجد الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وشددت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة

الفجر : 05:16
الشروق: 06:44
الظهر: 12:09
العصر: 03:12
المغرب: 05:34
العشاء: 06:53

أفضل الدعاء يوم الجمعة
 

روي فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَفْضَلَ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ»، قلت: "يستحب لنا نحن أن نقول: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك".

التليفزيون المصري صلاة الجمعة بث مباشر القرآن موضوع خطبة اليوم

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