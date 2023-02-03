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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

15 يوما للتحقيقات.. تجديد حبس تاجر شابو في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كان قد تم ضبطه وبحوزته كمية من مادة الشابو المُخدرة، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من ضباط وحدة مكافحة المواد المُخدرة، مفادها اتجار المدعو "أشرف. م- 32 سنة- عامل- يقيم بدائرة قسم طهطا"، في المواد المُخدرة وخاصة مادة الشابو المُخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم المذكور، وبحوزته كمية من مُخدر الشابو، تزن 200 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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