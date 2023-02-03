بالفيديو.. متظاهرون يحاولون اقتحام مصرف لبنان بطرابلس

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة، بأن عددًا من المحتجين قطعوا الطريق أمام مصرف لبنان أحد فروع البنك المركزي في طرابلس بآليات الدفاع المدني.

ووفق موقع “لبنان 24″، ينفذ عمال وموظفو بلدية الميناء وطرابلس والقلمون، وفوج الإطفاء، اعتصامًا أمام المصرف لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بدفع رواتبهم بالدولار وإعادة تنشيط منصة “صيرفة”.

وقد قام بهذا الاحتجاج عمال وموظفو بلدية الميناء وطرابلس والقلمون، وفوج الإطفاء، لليوم الثاني على التوالي من أمام مصرف لبنان في طرابلس، مطالبين بدفع رواتبهم على الدولار وإعادة تنشيط منصة صيرفة.

وهدد المعتصمون بالتصعيد يوم الاثنين المقبل، إذا لم يستجب المصرف لمطالبهم وكما هدد نقيب عمال بلدية طرابلس باقفال جميع المصارف في طرابلس اذا لم يتم اعادة تنشيط صيرفة للعمال.

وكان مصرف لبنان المركزى قد قرر الاسبوع الماضى، تجميد حسابات 3 أشخاص وشركتين تابعتين لهم لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وذلك بعدما تم ادراج أسماء المواطنين الثلاثة وشركتيهم على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" .

وشمل القرار تجميد الحسابات كل من اللبناني حسن أحمد مقلد ونجليه راني وريان وشركة ستيكس للصيرفة والشركة اللبنانية للإعلام والدراسات.

