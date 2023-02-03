وفاة شخص صدمته سيارة على الطريق بشبرا الخيمة في القليوبية

شهد شارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اصطدام سيارة تاكسي بشخص أعلى الرصيف مما أدى إلى وفاته في الحال، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بوقوع حادث تصادم سيارة تاكسي بمواطن إدى إلى مصرعه في الحال.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم سيارة تاكسي نتيجة السرعة الزائدة، مما ادى إلى صعود السيارة أعلى رصيف احدى المحال التجارية بشارع احمد عرابي بشبرا الخيمة مما اسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "سعيد" صاحب المحل الذي كان يجلس امامه، تم ضبط مرتكب الواقعة ويدعى "كرولس.ا".



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وامرت بالتحفظ على الجثة لحين انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.