خطيب الأوقاف: القرآن اعتنى كثيرا بعمارة الكون.. فيديو

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف: إن الله تعالى اختص أهل القرآن بعنايته ومحبته، لأنهم لم يكتفوا بمجرد تلاوة القرآن بل تزينوا بتعاليم القرآن الكريم.



وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة، من مسجد "محمد علي" بالقاهرة، متحدثا في الخطبة عن موضوع "القرآن وعمارة الكون"، أن أهل القرآن ترجموا تعاليم القرآن وحولوها إلى واقع عملي، ذاكرا وصف السيدة عائشة لأخلاق رسول الله حين قالت "كان خلقه القرآن".

وأكد أن القرآن الكريم، اعتنى عناية فائقة بعمارة الكون، فالله خلق الإنسان وسخر له الكون وما فيه، فقال الله (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ) وقال الله (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

وأشار إلى أن الذي يتأمل القرآن الكريم ، يجده مفعما بالآيات التي تدعو إلى عمارة الأرض وصناعة الحضارة بها، فقال الله (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا).