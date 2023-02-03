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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالشتوي الأنيق.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور

داليا البحيري
داليا البحيري

تألقت الفنانة داليا البحيري، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت داليا البحيري مرتدية طقم شتوي أنيق، مع بالطو باللون البني، وقبعة باللون الأسود، ونالت إطلالة داليا البحيري إعجاب المتابعين. 

داليا البحيري تجسد شخصية إليزا دوليتل فى عرض سيدتي أنا.. فيديو

داليا البحيري برفقة فريد النقراشي وعبد الرحيم كمال بأحدث ظهور عبر إنستجرام

وكشفت الفنانة داليا البحيرى عن تفاصيل مسرحية "سيدتى أنا" على هامش حضوره المؤتمر ‏الصحفي، للإعلان عن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام ٢٠٢٣، تحت شعار "‏2023 ‏عام جديد... ومسرح ‏جديد".

 

وقالت داليا البحيرى :"سعيدة بأعمال المسرح القومى التى من المقرر تقديمها ضمن خطة 2023 برئاسة الصديق والأخ إيهاب فهمى".

 

وأوضحت داليا البحيري: "هنقدم مسرحية سيدتي أنا من تأليف وإخراج محسن رزق ، المسرحية مأخوذة عن عرض "بجماليون" وبجسد شخصية إليزا دوليتل وبتمنى العرض يعجب الجمهور".

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