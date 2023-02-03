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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وأنت بردان .. نوعان طعام وشراب غير مكلفة للتدفئة سريعًا

الطقس البارد
الطقس البارد

الطعام الذي تتناوله يؤثر على جسمك،  عندما تنخفض درجة الحرارة ويبدأ الطقس البارد ، قم بتزويد جسمك بالطعام الذي يمكن أن يساعد في رفع درجة الحرارة جسمك ويجعلك تشعر بالدفء.

فيما يلي بعض الأطعمة المغذية التي يمكن أن تساعد في إبقائك دافئًا في الطقس البارد.

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أكل الموز

يحتوي الموز على الكثير من فيتامين ب والمغنيسيوم ، وهما عنصران مهمان لوظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية بشكل صحيح.

تساعد هذه الغدد في تنظيم درجة حرارة الجسم، يمكن للموز أيضًا أن يعزز مزاجك ويحافظ على ذاكرتك ، من بين الفوائد الصحية الأخرى .

اشرب شاي الزنجبيل

يمكن أن يجعلك شاي الزنجبيل الساخن تشعر بالدفء في الداخل في يوم بارد، من المعروف أن الزنجبيل مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويمكن أن يحفز توليد الحرارة، كما إنه أيضًا معرق ، مما يعني أنه سيساعد جسمك على الدفء من الداخل إلى الخارج. 

أكل الشوفان

ابدأ يومك بوجبة إفطار ساخنة من الشوفان أو أنواع أخرى، الشوفان مصدر كبير للحبوب الكاملة والألياف. 

يمكن للألياف أن تحسن نسبة الكوليسترول لديك وتجعلك تشعر بالشبع، بالإضافة إلى إبقائك ممتلئًا ودافئًا ، فإن الشوفان مليء بالعناصر الغذائية الأخرى .

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