جامعة القاهرة في أسبوع.. الطلاب يشهدون فعاليات معرض الكتاب .. إعلان نتائج امتحانات كليات الهندسة والآثار والتربية للطفولة المبكرة

رئيس جامعة القاهرة:

الزيارة الطلابية لمعرض الكتاب لتطوير الجانب الثقافي والتنويري ودمج الطلاب في الفعاليات

يوجه بالانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج تباعا بكليات الجامعة



شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ اخبار جامعة القاهرة ، وفي هذا الملف يرصد موقع صدى البلد حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة على مدار الأسبوع.

نظمت جامعة القاهرة بالتعاون مع الدفاع الشعبي، زيارة لطلاب الجامعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتفعيل خطة الجامعة في تطوير الجانب الثقافي والتنويري لدى الطلاب والحرص على دمجهم ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والأحداث، حيث اطلع طلاب الجامعة على أحدث الكتب والمراجع والروايات في مختلف المجالات، وشاركوا في حضور عدد من الفعاليات الثقافية التي تنظمها إدارة المعرض، وحرصوا في نهاية زيارتهم على اقتناء بعض الكتب التي نالت اهتمامهم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، بمجموعة كبيرة من الإصدارات والدراسات والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، بالإضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها، وتتنوع مجالات الكتب في شتى صنوف المعرفة الإنسانية، وتأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة للتقدم العلمي وتطوير العقل ومشروعات تطوير الوعي الديني والوعي الوطني تطبيقًا للمباديء التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017.



وفى نفس السياق ، أعلنت جامعة القاهرة، ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في برامج الساعات المعتمد بكلية الهندسة، وجميع نتائج الآثار والتربية للطفولة المبكرة والعلاج الطبيعي، حيث تشير التقارير المقدمة للدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة من عمداء الكليات المذكورة: د. حسام عبد الفتاح عميد الهندسة، و د. أحمد رجب عميد الآثار، ود. جيهان عزام عميدة التربية للطفولة المبكرة، ود. أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي، أن متوسط نسب النجاح تتراوح في المتوسط بين 70% و90%.

وفي وقت سابق تم إعلان نتائج كلية الزراعة وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان. كما تعلن في الأيام القليلة القادمة نتائج باقي الكليات تباعًا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.

وقد اختتمت كليات جامعة القاهرة، الأسبوع الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.