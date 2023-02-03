مجانا.. تعرف على الأنشطة الطلابية بزراعة القاهرة

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة عن فتح باب التسجيل فى دورات المهارات الحياتية التى تنظمها الكلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مجاناً .

و أضافت كلية الزراعة ، أنه خلال الفترة من 6 - 8 / 2 /2023 ، مؤكدة أنه سيتم منح المتدربين شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

واشارت الكلية إلى أن من يرغب المشاركة تسجيل اسمه بإدارة رعاية الشباب بالكلية .

جامعة القاهرة

وعلى الجانب الأخر ،تنظم كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة رباب محمود الشريف عميدة الكلية، دورة تدريبية للطلاب والخريجين خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي بعنوان "تحضير وتوصيف المواد النانومترية ومتراكباتها لتطبيقها فى مجال الترميم والصيانة"، وذلك بمقر الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص كلية النانو تكنولوجي، على التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي وتحقيق الفائدة المرجوة منها ورفع الكفاءات العلمية للطلاب وتكوين قاعدة عريضة من الباحثين في هذا المجال.

وتستهدف الدورة التدريبية تحقيق عدة أهداف، أهمها معرفة أساسيات ومفاهيم تقنية النانو تكنولوجي، وتوضيح أهمية التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في المجالات المختلفة، والتعرف على الأنواع المختلفة للمواد النانوية وطرق تحضيرها، والتعرف على الأجهزة المُستخدمة في عملية التوصيف لتلك المواد وكيفية استخدامها والتطبيقات الخاصة بها في المجالات المختلفة خاصة البيولوجية والطبية، بالإضافة إلى التعرف على تأثير المواد النانوية على الخلايا البيولوجية.