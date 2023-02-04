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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحت تهديد السلاح.. حبس شخص استغل الأحداث في أعمال تسول بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكن رجال الأمن من القبض على شخص لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم إستغلال الأحداث.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

المتهم
تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") ، وبصحبته عدد (3) أطفال ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم وإستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم .

وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

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