وزير الخارجية الأمريكي يصدر بيانا شديد اللهجة بسبب المنطاد الصيني

عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع نظيره الصيني وانج يي عن رفض واشنطن دخول المنطاد الصيني الأجواء الأمريكية.

ووفقًا لما قالته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، فإن بلينكن أكد لنظيره الصيني إنه إن إرسال بكين منطادًا داخل الأجواء الأمريكية تصرف غير مسؤول.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الصيني على أنه لن يسافر إلى بكين على ضوء حادثة المنطاد الصيني، إلا أن واشنطن ستظل ملتزمة بالمشاركة الدبلوماسية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع بكين.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن رصد تحركات منطاد مراقبة صيني يحلق على ارتفاع آلاف الأقدام فوق الأراضي الأمريكية ومواقع عسكرية حساسة.



وجاء التصرف الصيني قبل أيام من قليلة من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، إلا أن الزيارة تم تأجيلها على خلفية ما حدث.

وتوضيحًا لماهية المنطاد، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن المنطاد «مدني» ويستخدم للأبحاث، لاسيما أغراض الأرصاد الجوية.