تفاصيل زيارة عمدة طنجة لبعثة الأهلي .. صور

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب، منير ليموري عمدة مدينة طنجة المغربية في مقر إقامة الفريق.

حرص عمدة مدينة طنجة بالمغرب على زيارة مقر إقامة البعثة، لتقديم المؤازرة والدعم لفريق الأهلي، مؤكدًا على الروح الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعم الشعب المغربي للأهلي في مواجهة الغد أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

وحرص محمود الخطيب على إهداء درع وعلم النادي إلى منير ليموري عمدة مدينة طنجة، موجهًا الشكر له على الزيارة الكريمة.

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