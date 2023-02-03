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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنواصل المحاسبة.. أول رد من الولايات المتحدة على مصادرة الأصول الروسية لأوكرانيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وأوكرانيا

قال وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على نقل الأصول الروسية المصادرة إلى وزارة الخارجية لاستخدامها في دعم أوكرانيا.

وأضاف وزير العدل الأمريكي: "سنواصل محاسبة الأثرياء الروس لردع الحرب غير المبررة التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا".

وأشار إلى إن الولايات المتحدة تجيز أول عملية نقل لأصول روسية مصادرة لاستخدامها في دعم أوكرانيا.

وكان قد أعلن المدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، التصديق على نقل أصول روسية مصادرة بقيمة 5.4 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار.

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، من العواقب بالنسبة للدول التي تدعم مصادرة الأصول الروسية.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، إن أحدث محاولة قامت بها دولة لمصادرة أصول روسية هي إستونيا، محذرا من أن هذا غير قانوني فيما يتعلق بالقانون الدولي وسيكون له عواقب وخيمة على أي دولة تحاول دعم هذه المبادرة.

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