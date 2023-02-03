رسميا.. أوكرانيا تستحوذ على الأصول الروسية لإعادة الإعمار

أعلن المدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، التصديق على نقل أصول روسية مصادرة بقيمة 5.4 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار.

وقال وزير العدل الأمريكي، إن الولايات المتحدة تجيز أول عملية نقل لأصول روسية مصادرة لاستخدامها في دعم أوكرانيا.

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، من العواقب بالنسبة للدول التي تدعم مصادرة الأصول الروسية.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، إن أحدث محاولة قامت بها دولة لمصادرة أصول روسية هي إستونيا، محذرا من أن هذا غير قانوني فيما يتعلق بالقانون الدولي وسيكون له عواقب وخيمة على أي دولة تحاول دعم هذه المبادرة.

وأضاف: "من الواضح أن السلطات الإستونية تريد أن تصبح رائدة في هذا المجال وأن تكون سباقة، ومهما كانت الإجراءات التي تتخذها في هذا السياق، فإنها ستكون باطلة تماما وغير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي"، محذرا من أنه سيكون لها عواقب على تلك الدول التي على الأقل بطريقة ما تؤيد مثل هذه الفكرة.