مفتى الجمهورية: ختان الإناث واجب فى هذه الحالة .. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن ختان الإناث غير جائز ولم يخن النبى بناته.

وأكد علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق،على وجوب قصر ختان الإناث على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون وهي حالات قليلة للغاية.

جسد الإنسان

واوضح مفتى الجمهورية أن النص الشرعي يؤصل ويهدف لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبي وهو أمر يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

وأردف مفتي الجمهورية: هناك الكثير من العلماء كالإمام الشوكاني وغيره قد شككوا في صحة أحاديث ختان الإناث، فضلًا عن أن كل الأبحاث الطبية أكدت الضرر البالغ لهذه العملية.