كوريا الجنوبية تدعو الصين لتقديم تفسير سريع وصادق بشأن المنطاد

دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين اليوم الجمعة، الصين إلى تقديم تفسير سريع وصادق بشأن المنطاد الذي دخل الأجواء الأمريكية.



وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ردًا على سؤال بشأن المنطاد الصيني: «يجب على الصين أن تقدم تفسيرًا سريعًا وصادقًا جدًا لما حدث».



وفي وقت سابق، عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانج يي عن رفض واشنطن دخول المنطاد الصيني الأجواء الأمريكية.



ووفقًا لما قالته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، فإن بلينكن أكد لنظيره الصيني إنه إن إرسال بكين منطادًا داخل الأجواء الأمريكية تصرف غير مسؤول.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الصيني على أنه لن يسافر إلى بكين على ضوء حادثة المنطاد الصيني، إلا أن واشنطن ستظل ملتزمة بالمشاركة الدبلوماسية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع بكين.