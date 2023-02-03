عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تدعو الصين لتقديم تفسير سريع وصادق بشأن المنطاد

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين اليوم الجمعة، الصين إلى تقديم تفسير سريع وصادق بشأن المنطاد الذي دخل الأجواء الأمريكية.


وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ردًا على سؤال بشأن المنطاد الصيني: «يجب على الصين أن تقدم تفسيرًا سريعًا وصادقًا جدًا لما حدث».


وفي وقت سابق، عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانج يي عن رفض واشنطن دخول المنطاد الصيني الأجواء الأمريكية.


ووفقًا لما قالته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، فإن بلينكن أكد لنظيره الصيني إنه إن إرسال بكين منطادًا داخل الأجواء الأمريكية تصرف غير مسؤول.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الصيني على أنه لن يسافر إلى بكين على ضوء حادثة المنطاد الصيني، إلا أن واشنطن ستظل ملتزمة بالمشاركة الدبلوماسية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع بكين.

وزير الخارجية الامريكي كوريا الجنوبية واشنطن الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن المنطاد الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

بعد تجميده .. القصة الكاملة لتورّط برونو سافيو في ضياع صفقة الأهلي

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

موضوعات متعلقة

بسبب روسيا.. كندا تفرض عقوبات على 38 فردا و16 كيانا

وزير الخارجية الأمريكي يصدر بيانا شديد اللهجة بسبب المنطاد الصيني

بعد مقتل نيكولز .. هل تغير كاميرات المراقبة مستقبل الشرطة في أمريكا؟

ورود اسم الاحتلال الإسرائيلي في قتل الشرطة الأمريكية للأسود نيكولز |صحيفة تكشف

لماذا لم تسقطه صواريخ واشنطن؟.. تفاصيل أزمة المنطاد الصيني في الأجواء الأمريكية

ضربة لموسكو.. أوكرانيا تعلن القبض على جواسيس روس

المفوضية الأوروبية توضح موعد انضمام أوكرانيا للاتحاد

تأميم عقارات سياسيين ورجال أعمال أوكرانيين.. السلطات الروسية: هذا ما سنفعله بالأموال

ترشيحاتنا

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 4 فبراير 2023 : ابذل مجهود مع الحبيب

توقعات برج الثور .. حظك اليوم السبت 4 فبراير 2023 : حياة رومانسية مزدهرة

تحركات سودانية لرفع قرار تجميد الخرطوم بالاتحاد الافريقي

سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023

الداخلية : سقوط 12 تشكيلا عصابيا تخصصوا فى سرقة السيارات بقنا

تعادل سلبي بين تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتألق بالأسود.. نرمين الفقي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مش هتصدق .. أسهل طريقة لإزالة البقع من الملابس

واحدة تزق التانية!!.. حكاية ابتلاع شاب فلاشة وحجرين ريموت| قصة أغرب من الخيال

فاكهة الشتاء .. اكتشف فوائد وأضرار البرتقال

فيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

من الرعاية لـ الإصابة بمرض السرطان.. أمراض الفنانين بين السرية والعلنية

تيك توكر بريطانية تتسول بـ سرطان كاذب .. وعقوبة رادعة تنتظرها |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ