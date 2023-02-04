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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تطلق أول سيارة كهربائية ببطارية صلبة في 2028| تفاصيل

نيسان تطلق أول سيارة
نيسان تطلق أول سيارة كهربائية ببطارية صلبة في 2028

تخطط شركة نيسان اليابانية لإنشاء مصنع تجريبي لإنتاج بطاريات الحالة الصلبة وتشغيله بحلول عام 2025 ، ومن المقرر إكمال الهندسة التكنولوجية الأولية بحلول عام 2026؛ ثم الإنتاج الضخم في عام 2028 مع أول تطبيق في السيارة، ويذكر أن نيسان كانت أول من أطلق سيارة كهربائية للبيع في السوق (نيسان ليف) في عام 2010.

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نيسان تطلق أول سيارة كهربائية ببطارية صلبة في 2028

قال ديفيد موس، نائب رئيس نيسان الأول للبحث والتطوير في أوروبا: "نعتقد أن لدينا شيئًا مميزًا للغاية ونحن في مجموعة تقود التكنولوجيا، نريد خفض التكلفة مقارنة ببطاريات أيون الليثيوم بنسبة 50٪ ، لمضاعفة كثافة الطاقة وتقديم ثلاثة أضعاف سرعة الشحن".

نيسان تطلق أول سيارة كهربائية ببطارية صلبة في 2028

وأضاف أن نيسان كانت تعمل مع كبار العلماء في جامعة أكسفورد على تطوير التكنولوجيا، وأن تقنية الحالة الصلبة في نيسان كانت "كلها صلبة"، حيث إنها تزيل جميع العناصر السائلة من البطارية.

وعند سؤاله هل يمكن حذف السائل المنحل بالكهرباء من البطارية؟ قال موس: هذا هو المكان الذي نعتقد أننا نقود فيه، "لا تزال بعض بطاريات الحالة الصلبة تحتوي على إلكترونيات سائلة، وهذه مشكلة ، لأن هذا السائل يغلي، ستتأثر كفاءة تلك الطاقة في التخزين والنقل والقدرة التي تضعها فيها ".

نيسان تطلق أول سيارة كهربائية ببطارية صلبة في 2028

سيأتي مزوداً بالتكنولوجيا إلى السوق في عام 2028، ولكن يجب أن يعتمد على الهندسة المعمارية الجديدة تمامًا ومن المرجح أن يتم بناؤه في مصنع جديد، لأن التأثير على كل عنصر تقريبًا من عناصر تطوير السيارة وتصنيعها سيحتاج استعدادات خاصة.

عرضت نيسان سابقًا ثلاث سيارات ذات مفهوم مستقبلي (Max-Out و Surf-Out و Hang-Out) ، في تلميح إلى مجموعة متنوعة من قطاعات السوق التي ستستفيد من الجيل التالي من المحركات الكهربائية.

قال موس: "عندما تلتزم بشيء مثل الحالة الصلبة ، عليك تغيير آلية المركبة وهيكلها بالكامل"، يتم تطوير هذه التقنية بشكل منفصل عن أي مشروع للمركبات لضمان عدم تقديمها قبل الأوان أو عدم تسببها في تأخير أي مشروع محدد.

نيسان بطاريات التكنولوجيا اوروبا الهندسة

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