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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

أستياز حقيقي وخطيبها
أستياز حقيقي وخطيبها أمير أحمدي

في جريمة غريبة، ألقت السلطات الإيرانية القبض على زوجين شابين والزج بهما في السجن بعد نشرهما مقطع فيديو وهما يرقصان معًا أمام برج آزادي (الحرية) في طهران.

 

الفساد وقلب نظام الحكم

أفاد ناشطون يوم الثلاثاء أن البلوجرز «أستياز حقيقي» 21 عامًا وخطيبها «أمير محمد أحمدي» 22 عامًا - من مشاهير إنستجرام في إيران، تمت إدانتهما بتهمة الترويج للفساد والإخلال بالأمن القومي من قبل السلطات الإيرانية.

ووثق مقطع الفيديو الذي تم تصويره في نوفمبر 2022 أستياز دون حجابها في مكان عام تتحدى قوانين الآداب العامة الإيرانية.

وخلال الفيديو، يقوم أحمدي برفع خطيبته وشعرها الطويل يطير في الهواء، وهما يرقصان في فرح، وهو الأمر الغير مسموح به للنساء في الأماكن العامة.

ووفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران (HRA) حكم السلطات على الثنائي بالسجن لمدة 10 سنوات وستة أشهر بتهمة "الترويج للفساد والدعارة، التواطؤ ضد الأمن القومي، وقلب نظام الحكم".

ومع ذلك، تؤكد وكالة أنباء ميزان الإيرانية أن السلط عليهما بالسجن 5 سنوات لاستخدامهما وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الشغب.
 

الإيرانية طهران بلوجر إيرانية أستياز حقيقي أمير محمد أحمدي

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