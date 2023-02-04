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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام قوي.. أمير مرتضى يكشف تفاصيل جديدة في أزمة قيد اللاعبين

صدى البلد

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن قيد الصفقات الجديدة بالنسبة لناديه صحيح.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع الثنائي ناصر منسي من البنك الأهلي، والمغربي أحمد بلحاج من صفوف أسوان، بجانب قطع إعارة المدافع محمود شبانة من صفوف سموحة.

ورفض الاتحاد المصري لكرة القدم قيد الصفقات الجديدة لنادي الزمالك إلا بعد دفع المديونيات المستحقة على النادي الأبيض بحسب بيان صُدر من جانب "الجبلاية".

وأضاف مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: لا توجد مشكلة شخصية مع اتحاد الكرة، فقط كل طرف يريد الحصول على حقه.

مديونيات ضخمة

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وأضاف: نادي الزمالك يعترف بالمديونيات والتي تصل الآن 70 مليون جنيه، ورئيس النادي مرتضى منصور قدم أكثر من حل لإنهاء أزمة القيد بينها دفع جزء من المستحقات كاش أو شيكات مقبولة الدفع أو التنازل عن 9 ملايين جنيه وهيّ قيمة مكافأة مشاركة سيف الجزيري مع تونس في المونديال.

وواصل: أطمئن جماهير نادي الزمالك على أن التعاقدات الجديدة وضعت على السيتسم بعنوان معلق وهذا معناه تحت المراجعة، ومعنى ذلك الاتحاد يراجع عقود الثنائي أحمد بلحاج وناصر منسي.

وتابع:"هذا الموقف حدث من قبل وتحديدًا مع مصطفى شلبي وعمرو السيسي تم قيدهم في آخر دقيقة من سوق الانتقالات الصيفية".

واختتم مرتضى حديثه:" في بعض الناس عايزه تدخل اتحاد الكرة في صدام مع الزمالك". 

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