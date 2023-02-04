تراجع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط لأقل سعر في 3 أسابيع عند تسوية تعاملات مساء أمس الجمعة، بفعل بيانات اقتصادية وقرارات جديدة بشأن المنتجات النفطية الروسية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.7% إلى 79.94 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر تسوية منذ 11 يناير، كما تكبد خسائر أسبوعية بنحو 7.8%.

فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي منخفضًا 3.3% إلى 73.39 دولار وهو أقل مستوى منذ الخامس من يناير، مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 7.9%.

ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف سعري على صادرات الديزل الروسي عند 100 دولار للبرميل.

تقرير الوظائف

كشف تقرير لوزارة العمل الأمريكية، أمس الجمعة، أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف في يناير بأكثر من ضعف المتوقع، كما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 53 عاماً، مما يؤكد تماسك سوق العمل على الرغم من أجرأ حملة تشديد نقدي يشنها الاحتياطي الفيدرالي.

وكشف التقرير عن ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بالزيادة المعدّلة البالغة 260 ألف وظيفة في ديسمبر. انخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1969، ونما متوسط ​​الدخل في الساعة بمعدل ثابت.

تظل قوة سوق العمل تمثل تحديًا مهمًا أمام الاحتياطي الفيدرالي الذي يتطلع لهدوء تلك السوق. وقد يؤدي عدم تباطؤ التوظيف إلى إعادة البنك المركزي الأميركي دراسة جدوى توجهه لخفض وتيرة تشديد السياسة النقدية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك 100"، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة، ليصل العائد على الأوراق المالية لأجل 10 سنوات إلى3.48%.

بعد أن أبطأ البنك المركزي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة الأربعاء الماضي، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك يحتاج إلى رؤية توازن أفضل في سوق العمل للحد من التضخم في قطاع الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة. كما أشار إلى تحقيق تقدم في تخفيف ضغوط الأسعار، لكن من دون إضعاف سوق العمل حتى الآن.