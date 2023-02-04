أبرز الأمراض النفسية لكبار السن وكيفية علاجها والوقاية منها.. تفاصيل

نشرت الأمانة العامة للصحة النفسية، وعلاج الإدمان، مجموعة من المعلومات المهمة التي تخص الأمراض النفسية لكبار السن ورعايتهم من خلال التقرير التالي.

التقدم في العمر

يحدث نتيجة تصلب في مادة الكولاجين (بروتين الجسم) المرنة . و هذه المرونة للكولاجين هي المسؤولة عن الوظائف الجيدة للرئتين والشرايين والأوردة والجلد والأوتار والأربطة والغضاريف ، وهذه تشكل البنية الكاملة لأجسامنا . مع التقدم في العمر تتوقف عن العمل بكفاءة إذا تصلبت وجفت. ويلاحظ أن الخلايا الموجودة في معظم هذه الأعضاء لا يتم استبدالها ، مع أنها طويلة العمر ، إلا أنها تتقدم في العمر ويشيخ الجسم كله معها. ومع وجود تجمعات كبيرة من هذه البروتينات الصلبة والمجمدة هو سمة سائدة في أدمغة مرضى الزهايمر - وهي مشكلة إعادة البناء والتي تزداد بها ، بما في ذلك الحمض النووي (DNA).

ضعف الذاكرة الطبيعية مع تقدم العمر

مع التقدم في السن، يكون هناك تباطؤ في العمليات العقلية وقلة سعة مخازن الذاكرة وخاصّ والذاكرة قصيرة المدى، ولذلك ننصح بإعطاء كبار السن وقتًا لاستيعابها.

يجد كبار السن صعوبة في تذكر الأسماء والتواريخ والأماكن والعناوين من ذاكرتهم متوسطة المدى، كما يجدون صعوبة في تذكر ما قرأوه في الجريدة أو ملخص محادثة.

ولكيلا يفقدوا استقلاليتهم ويحتاجون إلى الآخرين، فإن النصيحة لهم هي تكرار المعلومات التي يتم تداولها بشكل متكرر، والالتزام بالروتين الثابت نسبيًا.

تم مع ذلك، يتفوق كبار السن على الشباب في الذاكرة طويلة المدى، مثل تذكر الأحداث العامة والمهارات والحقائق التي تراكموها على مر السنين.

هل لديك نصائح لتقليل الشرود وزيادة التركيز لتحسين الذاكرة؟

ضمان نوم جيد ليلاً ٦-٨ ساعات، بكفاءة دماغية جيدة في التعامل مع المعلومات وتخزينها.

كرر لتذكر المعلومات المهمة في ذهنك، وليس على قطعة من الورق.

المزيد من النظام في حياتك.

مكان لكل غرض مثل المفاتيح.

تخلص من الأشياء التي لا تحتاجها

قم بزيادة احتمالية الشرود، واقرأ أثناء تشغيل التلفزيون، وتعلم كيفية تجاهل هذا التلفزيون.

تفكير بصوت عال فاستخدام كل حواسك أثناء دراسة الأماكن والأشياء حتى تظل ذاكرتهم أكثر وضوحًا.

تمهل وخذ وقتًا لتتذكر، واسأل نفسك ماذا أفعل الآن؟

هل نسيت شيئًا قبل أن أتحرك؟

اجعل عينيك في مواجهة الشخص الذي تتحدث معه، مما يزيد من تركيزك.

قم بتوسيع استخدام وإنشاء الملاحظات عالية الجودة التي تساعدك على تذكر ما تنوي القيام به غدًا.

هناك مجموعة خاصة من الأمراض الجسدية والنفسية التي يعاني منها كبار السن، وتتشارك في عدة خصائص:

هم الأكثر مسئولية عن الوفيات بين كبار السن.

هي الأكثر مسؤولية عن جميع أنواع المعاناة والعجز.

ينتشر بين كبار السن ويزداد مع تقدم العمر سنة بعد سنة.

معظم العائلات غير قادرة على تقديم الرعاية المناسبة دون دعم مجتمعي أو مؤسسي، طوعي أو حكومي.

الشيخوخة والتوعية بالمهام التنموية لكبار السن

من الملفت للنظر أن الهرم السكاني خلال الأعوام الأخيرة يحدث فيه انقلاب بحيث يصبح الكبار أكثر من الشباب ،و يحدث هذا لأن معدلات المواليد ومعدلات الوفيات تتناقص باستمرار. هذا يحدث في جميع أنحاء العالم. كل ما في الأمر هو أن دول الغرب المتقدمة تقود طريق الشيخوخة ، وفي أعقابها يتأخر العالم النامي بخطوات قليلة. هناك إحصائيات تشير إلى أنه من المتوقع الآن أن يعيش خمسة أسداس سكان الأرض ٦٠ عامًا عند ولادتهم.

يمكن أن تكون الشيخوخة الناتجة عن التغيرات الجسمانية مخيفة أو محبطة لبعض المسنين لكن البعض الآخر أكثر قدرة على التكيف. إن رعاية المسنين والتعامل معهم بطريقة إيجابية يمكن أن يحسن احترامهم لذاتهم. فهناك اضطرابات نفسية واجتماعية شائعة تحدث مع تقدم الأشخاص في العمر، مما يكثر من الخرافات الشائعة عن الشيخوخة، لذي نقدم عبر منصاتنا استراتيجيات الدعم والمساعدة كبار السن على التعامل مع هذه التغييرات او الاضطرابات.