الحالة المرورية اليوم السبت 4 فبراير 2023

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية الحالة المرورية من خلال خرائط جوجل لأهم الطرق والمحاور الرئيسية؛ وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر والذي يعبر عن السيولة المرورية الكبيرة؛ بالإضافة إلى أن اليوم عطلة من المدارس والجامعات فهذا ينعكس على الطرق بالسيولة المرورية الكبيرة.

بالإضافة إلى أن محور 26 يوليو وأعلى كوبري 6 اكتوبر في الجانبين وأسفله يتمتع بالسيولة المرورية الكبيرة؛ بالإضافة إلى إمتداد رمسيس والعباسية والطريق الدائري أيضاً يتسم بالسيوله المرورية .

ونوهت إلى أهمية الإلتزام بالقواعد المرورية والسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة لتجاوز السرعات ويؤدي ذلك إلى وقوع حوادث منوهة إلى رقم إغاثة الطرق 012‪21110000