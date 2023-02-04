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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات.. حريق هائل في أوهايو الأميركية.. الفلبين تسمح للبنتاجون باستخدام عدد أكبر من قواعدها العسكرية.. والقبض على 28 متهماً من جنسيات مختلفة بـ دبي

صحف الإمارات
صحف الإمارات

 - البابا يصل جنوب السودان آخر محطات جولته الإفريقية
- خروج قطار عن سكته في أمريكا  
- قرار بعزل النائبة الديمقراطية ‎إلهان عمر
- أمريكا ترصد ‎منطاد صيني يحلق فوق أراضيها
- الفلبين تسمح للبنتاجون باستخدام عدد أكبر من قواعدها العسكرية

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الإمارات اليوم؛ وصول البابا فرنسيس إلى دولة جنوب السودان، أمس، في مستهل المحطة الثانية والأخيرة من جولته الإفريقية، حيث يخطط لدفع عملية السلام العالقة في الدولة حديثة العهد.

واستقبل رئيس جنوب السودان سلفا كير، بابا الفاتيكان الذي كان يتنقل على كرسيه المتحرك، في المطار الدولي بجوبا في وجود حشد من آلاف الأشخاص.

وقال رئيس الأساقفة ستيفن أميو للقناة التلفزيونية الرسمية قبل دقائق من وصول فرنسيس، «حانت اللحظة التي طال انتظارها».

وعقد فرنسيس لقاء أخيراً يوم الجمعة في كينشاسا مع أساقفة الكونغو قبل أن يتوجه إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث ينضم إلى رئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي، ورئيس كنيسة أسكتلندا القس إيان غرينشيلدز، في زيارة مشتركة أطلق عليها «رحلة السلام».

وعشية وصول بابا الفاتيكان، قُتل 27 شخصاً في ولاية وسط الاستوائية حيث تقع جوبا في أعمال عنف متبادلة بين رعاة ماشية وجماعة مسلحة محلية.

وقال رئيس أساقفة كانتربري إنه أصيب بالصدمة من أحدث عملية قتل وقعت قبل يوم من الزيارة.

كما أشارت الصحيفة الي؛  أن قطارا خرج عن القضبان في إيست بلاستين بولاية أوهايو الأميركية، مساء الجمعة، مما تسبب في اندلاع حريق هائل في المنطقة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات. ولم ترد شرطة إيست بلاستين على الفور على طلب من رويترز للحصول على تفاصيل.

ونقل موقع سي بي سي نيوز أن القطار خرج عن مساره مساء الجمعة في إيست بلاستين بأوهايو، وبحسب صفحة المنطقة على فيسبوك، فقد صدر أمر حماية للمنطقة، وصدرت أوامر بالإخلاء. ولفت إلى وجود ملجأ في المدرسة الثانوية بإيست بلاستين".

كما نبهت الصحيفة الي تسجيل  محطات الشبكة القومية للزلازل، التابعة للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أمس، هزة أرضية على بعد 37 شمال شرق الغردقة.

وقال رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، في بيان أمس، إن تلك الهزة الأرضية وقعت في الساعة 1:41 صباحاً بالتوقيت المحلي على بعد 37 كيلومتراً شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق ثمانية كيلومترات. ولم يرد إلي المعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية، ولم يرد أيضاً ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

بينما صحيفة الوطن الإماراتية؛ فقد اهتمت ‏باحباط القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مخططاً لـ 3 عصابات للترويج والاتجار بـ 111 كيلوجراماً من المخدرات داخل الدولة، بقيمة سوقية تقدر بنحو 32 مليون درهم.

وألقت القبض على 28 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل رجال مكافحة المخدرات.

وتنوعت المخدرات المضبوطة بين 99 كيلو جراماً من مخدر الكبتاغون بعدد 621 ألفاً و634 قرصاً، و12 كيلو جراماً من مخدر الكريستال والرهوين والحشيش .


كما أشارت الصحيفة الإماراتية ذاتها الي قرار  مجلس النواب الأميركي بعزل النائبة الديمقراطية ‎إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية.

ولفتت الصحيفة الي أعلان الولايات المتحدة والفلبين، أنهما أبرمتا اتفاقاً يسمح للجنود الأمريكيين باستخدام 4 قواعد إضافية في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وتسعى على غرار حليفتها القديمة، إلى التصدي للصعود العسكري للصين.

وقال مسؤولون فلبينيون وأمريكيون في بيان مشترك إن “واشنطن ومانيلا اتفقتا على توسيع اتفاق قائم ليشمل 4 مواقع جديدة في مناطق استراتيجية من البلاد”.

وأبرم الاتفاق خلال زيارة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لمانيلا بينما تسعى الدولتان إلى إصلاح العلاقات التي قطعت في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، الذي فضل التقارب مع الصين.

بينما صحيفة برق الإمارات أشارت الي إعلان أمريكا عن رصد ‎منطاد يحلق فوق أراضيها  و ‎الخارجية الصينية تشير إلى أنه ذو طابع مدني وضل طريقه.

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