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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يناقشها الشيوخ اليوم.. 10 توصيات للحماية الاجتماعية والدينية بدراسة العنف الأسري

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم  الأحد  مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي و مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن  ظاهرة العنف الأسري- الأسباب و الآثار وسبل المواجهة.
 

وجاءت توصيات الدراسة في مجال الحماية الاجتماعية، متمثلة في الآتي:

التوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية.

التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه.

زيادة دور استضافة المعنفات في المحافظات

زيادة عدد دور استضافة المعنفات في المحافظات المختلفة، بجانب تفعيل أدوار أندية "الطفل، والفتاة، والسكان" داخل مراكز الشباب.

تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلى والمركزي.

تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل.

أما التوصيات الدينية تمثلت في:

تأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة، عبر برامج تدريبية علمية، على تناول قضايا الأسرة، وبث روح المودة والتألف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة.

إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة.

رقمنة الإنتاج العلمي بشأن قيم التسامح والمودة والألفة.

رقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة واتاحته على المنصة الالكترونية المخصصة لذلك.

المنصة الالكترونية حقوق الإنسان التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق

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