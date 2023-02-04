بملامح شبابية.. أصالة تخطف أنظار جمهورها على إنستجرام

أبهرت الفنانة أصالة جمهورها بصور جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت أصالة بفستان مطرز ولامع، من الكويت، وتفاعل الجمهور مع أناقتها وجمالها، ومن أبرز التعليقات: “ملكة جمال”.

وظهرت الفنانة أصالة، برفقة زوجها فائق حسن، في كواليس برنامج “سعودي أيدول” وهي ممسكة بيده وترتدي فستانا أبيض وسط زغاريد من المتواجدين حولهما، كما قامت أصالة بتقبيل زوجها.

تجاوزت الفنانة أصالة أزمتها الأخيرة مع الجمهور بسبب تدخينها السجائر الإلكترونية فى كواليس برنامج “سعودي أيدول”، وظهرت مجددا فى بروفات حفلها المنتظر ضمن فعاليات هلا فبراير بالكويت.

وحرصت أصالة على عمل العديد من البروفات مع فرقتها الموسيقية فور وصولها الكويت، وذلك استعدادها لحفل الليلة الذى تحييه بجانب الفنان نبيل شعيل.