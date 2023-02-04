رسائل من جماهير فريقي الأهلي والزمالك لنبذ التعصب الرياضي.. فيديو

يعد التعصب خلق شيطاني حذرتنا منه جميع الأديان، ورغم ذلك ما زلنا نعاني من موجات التعصب والتشدد الكروي، لذلك يجب علينا أخذ الحيطة والحذر للتقليل من آثارها، خصوصا وأن كرة القدم ما هي إلا رياضة للممارسة والاستمتاع بمشاهدتها.

ورصدت عدسة "صدي البلد" آراء جماهير فريقي نادي الأهلي والزمالك عن التعصب الكروي، ورسائلهم لكل متابعي ومشجعي كرة القدم.

وقال نادر محمد إن التعصب في جميع الأشياء ليست كرة القدم فقط مشكلة كبيرة ويجب التقليل منه، "سواء كان المشجع أهلاوي أو زملكاوي كلنا شعب واحد في الأخر ومش صح نخسر بعض علشان كورة".

ولفت محمود أحمد إلى أن كرة القدم ما هي إلا لعبة رياضية للممارسة والاستمتاع بمشاهدتها، وكل اللاعبين خارج الملاعب أخوة مهما كان لا يحدث بينهم أي خلاف بسبب فوز أو خسارة الفريق التابعين لهم.

وأضاف حسين خالد "متمناش يحصل بينا أي خلاف علشان لعبة زي كرة القدم كلنا أخوات"، وأن كرة القدم ما هي إلا مكسب وخسارة ويجب التشجيع بروح رياضية.

وعلق نور محمود أنه يجب علي مشجعي كرة القدم التشجيع والاستمتاع فقط، وأن يتفهموا أي لعبة مكسب وخسارة، وحق الفريق علينا أن نحافظ علي اسمه وكيانه ونحد من التعصب.