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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قيامه بحركات استعراضية بسيارته في المقطم.. طالب يواجه غرامة 1500 جنيه

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

وضع قانون المرور الذى أصدره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عدد من العقوبات الصارمة بشأن المخالفات المرورية لقائدى السيارات على الطرق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه رجال الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لأحد الأشخاص أثناء قيامه بحركات إستعراضية بسيارته وإحداث تلفيات بسيارة مواطن حال توقفها بالمقطم.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بآداء حركات إستعراضية بسيارة ملاكى والتسبب فى إحداث تلفيات بسيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.  

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير الماضى حضر لقسم شرطة المقطم موظف مقيم بدائرة القسم وقرر بتضرره من قيام قائد سيارة بالإصطدام بالسيارة الخاصة به وإحداث تلفيات بها حال توقفها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه طالب مقيم بالشرابية تم إستهدافه وضبطه والسيارة المستخدمة فى الواقعة "ملكه" .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة حال قيامه باللهو بالسيارة خاصته تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

ووضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور ، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

وطبقا لـ قانون المرور تفرض غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة السير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ:

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه مخالفة الإضرار البيئي.

ـ مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

عقوبات قانون المرور

ونص قانون المرور على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومترا في الساعة).

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويق مستخدمي الطريق.

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها. 

قانون المرور المخالفات المرورية غرامات مالية قائدي السيارات الطرق

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