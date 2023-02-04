عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة.. موعد آذان المغرب ودعاء الصائم عند الإفطار

الاذان
الاذان

يحين موعد أذان المغرب أول الأيام البيض في شهر رجب ، في تمام الساعة 05:34 مساءا، ويحين موعد أذان العشاء في تمام الساعة 06:54 مساءا.

مواقيت الصلاة اليوم السبت

الفجر: 5:15 ص 
الشروق: 6:43 ص 
الظهر: 12:9 م 
العصر: 3:12 م 
المغرب: 5:34 م 
العشاء: 6:54 م


دعاء إفطار الصائم

ورد عن رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول إذا فطر: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.”
كما كان يقول النبي عند الإفطار 
-اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.
– اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.


الأيام البيض لشهر رجب

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم السبت هو آول الأيام البيض لشهر رجب، وهو الموافق الثالث عشر من شهر رجب، وأن غدا الأحد هو ثاني الأيام البيض لشهر رجب، الذي يوافق الرابع عشر من شهر رجب، وأن الإثنين هو ثالث الأيام البيض لشهر رجب، الذي يوافق الخامس عشر من شهر رجب.


صيام الأيام البيض لشهر رجب

 أصدرت دار الإفتاء، فتوى تفيد بأنه يستحب صيام الأيام البيض لشهر رجب وباقي الشهور العربية، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهور الهجرية.

وأضافت دار الإفتاء، بأن صيام الأيام البيض ، من النوافل وليس واجبا على المسلم صيامهم، فمن صامهم أثابه الله ومن ترك صيامهم لم يعاقبه الله.

ما هي الأيام البيض؟

وأوضحت الإفتاء، أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه.

واستشهدت بما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (رواه البخاري ومسلم).

ونوهت بأنه ثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ من غير تعيينٍ لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة، وثبت في صحيح مسلمٍ عنْ مُعاذةَ العَدَوِيَّةِ أَنَّها سَأَلَتْ عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا: أَكانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقُلْتُ: منْ أَيِّ الشَّهْر كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ».

موعد أذان المغرب مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم السبت الأيام البيض دعاء إفطار الصائم الأيام البيض لشهر رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

كأس العالم للأندية.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي قبل مباراة سياتل|شاهد

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

ترشيحاتنا

قناة السويس خط أحمر.. 3 شائعات تستهدف الهيئة خلال شهر والحكومة تحذر

اعترافات جديدة للمتهم بالخيانة ومحاولة قتل ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية

الذهب يتراجع 55 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 بـ 1715 جنيها

أرخص سيارة أوتوماتيك صينية في مصر موديل 2023 .. صور

عضو بالكنيست: نتنياهو لا يسيطر على الوضع والنار ستحرقنا جميعا

هشجع الأهلي.. تعرف على سبب مساندة ياسمين الخطيب الزملكاوية للفريق الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحوم.. طريقة عمل مكرونة بالطماطم والثوم

تاني جوازة والخطوبة أسبوعين.. من هو أنتيكا الذي تصدر السوشيال ميديا بحفل زفافه

محتوى مخل بالآداب.. اعتقال الموديل العراقية عسل حسام

نشرة المرأة والصحة|مرض غريب يهددك بالعمى ... تفاصيل إطلالة زوجة أحمد عصام

فيديو

بعد زواجها من شخصية سياسية معروفة .. فنانة شهيرة تعتزل التمثيل

تفاصيل أزمة حلمي بكر داخل غرفة الرعاية المركزة.. فيديو

قنوات تنقل كأس العالم للأندية مجانا ومعلومات عن سياتل منافس الأهلى.. فيديو

أسعار الذهب والدولار في مصر اليوم السبت .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

اﻟﻤﺰﻳﺪ