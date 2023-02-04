مواقيت الصلاة.. موعد آذان المغرب ودعاء الصائم عند الإفطار

يحين موعد أذان المغرب أول الأيام البيض في شهر رجب ، في تمام الساعة 05:34 مساءا، ويحين موعد أذان العشاء في تمام الساعة 06:54 مساءا.

مواقيت الصلاة اليوم السبت

الفجر: 5:15 ص

الشروق: 6:43 ص

الظهر: 12:9 م

العصر: 3:12 م

المغرب: 5:34 م

العشاء: 6:54 م



دعاء إفطار الصائم

ورد عن رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول إذا فطر: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.”

كما كان يقول النبي عند الإفطار

-اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

– اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.



الأيام البيض لشهر رجب

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم السبت هو آول الأيام البيض لشهر رجب، وهو الموافق الثالث عشر من شهر رجب، وأن غدا الأحد هو ثاني الأيام البيض لشهر رجب، الذي يوافق الرابع عشر من شهر رجب، وأن الإثنين هو ثالث الأيام البيض لشهر رجب، الذي يوافق الخامس عشر من شهر رجب.



صيام الأيام البيض لشهر رجب

أصدرت دار الإفتاء، فتوى تفيد بأنه يستحب صيام الأيام البيض لشهر رجب وباقي الشهور العربية، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهور الهجرية.

وأضافت دار الإفتاء، بأن صيام الأيام البيض ، من النوافل وليس واجبا على المسلم صيامهم، فمن صامهم أثابه الله ومن ترك صيامهم لم يعاقبه الله.

ما هي الأيام البيض؟

وأوضحت الإفتاء، أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه.

واستشهدت بما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (رواه البخاري ومسلم).

ونوهت بأنه ثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ من غير تعيينٍ لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة، وثبت في صحيح مسلمٍ عنْ مُعاذةَ العَدَوِيَّةِ أَنَّها سَأَلَتْ عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا: أَكانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقُلْتُ: منْ أَيِّ الشَّهْر كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ».