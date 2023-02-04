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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

للمطالبة بميراثه

بعد اتهامه بالإتجار بالبشر|شقيق ملك إنجلترا يخطط في إجراء قانوني لإنقاذ سمعته المشوهة

الامير اندرو
الامير اندرو

أخيرًا ، كسر الأمير أندرو الصمت بشأن تقارير تفيد بأنه قد يتخذ إجراءً قانونيًا أو يكتب كتابًا في محاولة لانقاذ سمعته المشوهة في القضية المشهورة بـ الاتجار بالبشر ورق العاهرات المتهم فيها مع شريكه الملياردير الامريكي الراحل جيفري ابستين  

شوهد دوق يورك، الذي كان يبدو كئيبا، يمتطي حصانًا في أراضي وندسور، بالمملكة المتحدة اليوم السبت، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية 

تم حث أندرو ، 62 عامًا ، في وقت سابق من هذا الأسبوع على محاولة إلغاء التسوية التي تقدر بملايين الجنيهات الاسترلينية التي أبرمها مع متهمة الاعتداء الجنسي ، فيرجينيا جوفري.

ويعتقد المحللون الملكيون أن ملكة انجلترا الراحلة تركت له ميراثًا كبيرًا ، وقد وفر له ذلك الأمن - إذا رغب في ذلك - ليقوم بطعن قانوني ضد جوفري، البالغة 39 عامًا، واشهر المتهمين في القضية

ويشتبه آخرون في أن الأمير أندرو، الذي تم تصنيفه مؤخرًا كأحد أكثر أفراد العائلة المالكة شهرة، قد يكتب مذكرات لمحاولة تبرئة اسمه بعد أن نفى باستمرار مزاعم جوفري.

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واتهمت السيدة جوفري ، إحدى ضحايا الاتجار بالبشر جيفري إبستين ، أندرو بالاعتداء عليها جنسياً عندما كانت قاصرة بموجب قانون الولايات المتحدة.

ونفى أندرو الاتهامات لكنه دفع 12 مليون جنيه إسترليني لتسوية خارج المحكمة العام الماضي لحملها على إسقاط الدعوى المدنية في الولايات المتحدة.

ويُعتقد أن التسوية تشمل حظرًا على عدم الإفشاء ، مما يمنع أيًا من الجانبين أو كلاهما من الكشف عن أي تفاصيل عن الاتفاقية ، التي من المقرر أن تنتهي في مارس.

وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل: 'تم تصميمه لتغطية عام اليوبيل البلاتيني للملكة الراحل'. 'بمجرد انتهاء الأمر ، ليس هناك ما يمنع الدوق من أن يصبح أكثر نشاطًا.'

أندرو - الذي ادعى مؤخرًا لأصدقائه أن 'تطورًا غامضًا' سيعيد سمعته المشينة خلال الأشهر المقبلة - هو أيضًا في وضع مالي أقوى بكثير مما كان عليه قبل عام ، في وقت التسوية.

وهناك ، بالطبع ، علاج آخر يمكن أن يفكر فيه أندرو: أن يحذو حذو ابن أخيه الأمير هاري ويكتب كتابًا.

وقال صديق الدوق منذ فترة طويلة: 'من غير المعقول أنه لم يفكر في هذا'. 'يعتقد الكثير في دائرته أن هذا هو ما يجب عليه فعله تمامًا ، وقد حصلت فيرغي ، التي كتبت مذكراتها الخاصة ، قصتي ، على جميع جهات الاتصال في النشر.

واضاف 'لم يكن ليفكر في الأمر أبدًا بينما كانت والدته على قيد الحياة ، لكنها ستكون الرد المثالي الآن. بالطبع لن يعجب أفراد العائلة المالكة ، لكن فيرغي فعلت ذلك ولم يتم نبذها - وبالنسبة لهاري ، فهم يتحدثون الآن عن المصالحة الأسرية'.

يقول المحللون إن الكتاب قد يقدم لأندرو شكلاً أسرع وأكثر إرضاءً للخلاص من تكريس نفسه للأعمال الخيرية.

ومن المفهوم أيضًا أن أندرو قد استشار محامين في لوس أنجلوس في محاولة لحمل جوفري على التراجع عن مزاعمها وربما الحصول على اعتذار.

يقال إنه مستعد لرفع دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار (ما يقرب من 83 مليون جنيه إسترليني) ضد جوفري إذا كررت ادعاءات جنسية ضده في مذكراتها القادمة.

وتقول مصادر قانونية مقربة من الأمير إنه مستعد "للشروع في الهجوم" إذا كررت هذه المزاعم.

رفض محامو جوفري التعليق عندما اتصلت بهم DailyMail.com في وقت سابق من هذا الأسبوع ، لكن مصدرًا مقربًا منها أصر على أن التسوية لا تمنعها من الكتابة عنه ، قائلاً: "ستكون قادرة على مناقشة الأمير أندرو".

كما زعم محامٍ أمريكي بارز أن أندرو يجب أن يتحدى جيوفري لإعادة التسوية وسط تساؤلات حول "مصداقيتها".

رفعت ضحية إبستين دعوى قضائية ضد آلان ديرشوفيتز لدعوتها كاذبة بسبب مزاعمها بأنها أُجبرت على ممارسة الجنس معه.

لكن في بيان صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) ، اعترفت جيوفري بأنها "ربما ارتكبت خطأ" بتوجيه أصابع الاتهام إلى السيد ديرشوفيتز ، الذي نفى مزاعمها.

قال ديرشوفيتز لصحيفة ديلي تلغراف هذا الأسبوع إن أندرو ارتكب "خطأ" في عدم تقديم القضية إلى المحاكمة وعليه الآن محاولة إلغاء التسوية.

قال: لم أفهم قط لماذا قبل التسوية. كان هناك الكثير والكثير من الدفاعات الجيدة التي كان بإمكانه رفعها.

"يجب أن يتبع كل علاج قانوني ويجب على وسائل الإعلام التحقيق بدقة في جميع الادعاءات لأن هذه ليست سوى غيض من فيض".

الولايات المتحدة انجلترا المملكة المتحدة الامير اندرو

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