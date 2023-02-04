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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قرار من إدارة منتدى شباب العالم بشأن النسخة الخامسة في شرم الشيخ

صدى البلد

نقلت القناة الأولى نبأ عاجلا عن إدارة منتدى شباب العالم بشأن إطلاق النسخة الخامسة.

وحسب القناة الأولى أن إدارة منتدى شباب العالم  قررت عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوى المعهود من مدينة شرم الشيخ.

وأكدت إدارة منتدى شباب العالم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ فى تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية. 

وأوضحت إدارة منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وسنوافيكم بآخر التفاصيل فور ورودها ..

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