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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10000 متظاهر في إسرائيل ضد سياسات حكومة نتنياهو

10000 متظاهر في إسرائيل
10000 متظاهر في إسرائيل ضد سياسات حكومة نتنياهو

احتشد حوالي 10000 الآلاف متظاهر إسرائيلي، في تل أبيب، مساء اليوم، لليلة السبت الخامسة على التوالي، احتجاجا على  إصلاحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسية بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف لفين القانونية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" ستنظم مساء اليوم العديد من التظاهرات ضد ما وصفوه بـ"الانقلاب القانوني" في أكثر من 30 مركز منها حيفا والقدس المحتلة وبئر السبع وبيت شيمش وريشون لتسيون.

كما تظاهر مئات الإسرائيليين اليوم في عدة عواصم أوروبية منها برلين ولندن وبازل ضد ما وصفوه "الإضرار بالديمقراطية". ووفقا للصحيفة سينضم إليهم في وقت لاحق اليوم الآلاف في أمريكا الشمالية - في سياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وشيكاغو وتورنتو وبوسطن ونيويورك وميامي.

في المظاهرة بحيفا ، تجمع حوالي 10000 متظاهر في الساعة السادسة مساءً. حيث أغلقت الشرطة الإسرائيلية الطرق المؤدية للتقاطع. يلوح المتظاهرون ، وبعضهم يحملون الطبول، بمئات الأعلام الإسرائيلية ولافتات كتب عليها ، من بين أمور أخرى: "لا للديكتاتورية" و"لا للفاسدين" و "لو لم يكن قد وجهت له ثلاث تهم ، ما كانوا ليغيروا القوانين " بالإشارة إلى الاتهامات الموجه إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

قال منظمو الاحتجاج في كابلان إن "إسرائيل على بعد خطوة واحدة من التحول إلى ديكتاتورية لا سبيل إلى التراجع عنها.

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