رد فعل خالد الغندور على عودة فيريرا لقيادة الزمالك قبل لقاء فاركو

علق الإعلامي خالد الغندور، علي عودة فيريرا لقيادة الزمالك في مباراة فاركو.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "بالصور: عودة البرتغالي "فيريرا" لقيادة فريق الزمالك استعدادا لمواجهة فاركو ببطولة الدوري".

وتواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي اليوم السبت.

وقاد فيريرا التدريبات الجماعية برفقة أعضاء الجهاز الفني أسامة نبيه و أحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.