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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفاة شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل

توفي  المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق، مساء اليوم السبت، عن عمر يناهز 67 عاما. 


ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص "الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

والمهندس شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو 1955، وتخرج من كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس عام 1978.

شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيرا للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية.

 

كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر 2015.

تقدم باستقالته في 5 يونيو 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018.

المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء الأسبق الرئيس عبد الفتاح السيسي كلية الهندسة وزير البترول والثروة المعدنية حازم الببلاوي

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