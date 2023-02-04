ماذا قالت الصحف الأجنبية عن لقاء الأهلي وريال مدريد في مونديال الأندية.. فيديو

علّق طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على نادي سياتل الأمريكي.

وقال طارق قنديل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "النادي الأهلي اسم كبير يشرف مصر في كافة المحافل العالمية".

وتابع طارق قنديل: "النادي الأهلي يحقق أرقامًا قياسية كبيرة في بطولة كأس العالم للأندية".

وأكمل طارق قنديل:"نشكر المغرب على التنظيم الرائع ودعم الأشقاء للنادي الأهلي في مبارياته في مونديال الأندية".

ولفت طارق قنديل: "الصحف العالمية تتحدث بأن النادي الاهلي نادي القرن يواجه ريال مدريد بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للاندية "، مضيفا:" ريال مدريد فريق عظيم لكن من حقنا أن نحلم بتحقيق الفوز في هذه المباراة".