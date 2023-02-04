عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا قالت الصحف الأجنبية عن لقاء الأهلي وريال مدريد في مونديال الأندية.. فيديو

النادي الأهلي
النادي الأهلي

علّق طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على نادي سياتل الأمريكي.

 

txt

القاضية ممكن.. منسق بعثة الأهلي بالمغرب: التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية ملحمة

txt

مهيب عبدالهادي يتغزل في الأهلي: "العالمي يلاقي بطل أوروبا"

وقال طارق قنديل  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "النادي الأهلي اسم كبير يشرف مصر في كافة المحافل العالمية".

وتابع طارق قنديل: "النادي الأهلي يحقق أرقامًا قياسية كبيرة في بطولة كأس العالم للأندية".

وأكمل طارق قنديل:"نشكر المغرب على التنظيم الرائع ودعم الأشقاء للنادي الأهلي في مبارياته في مونديال الأندية".

ولفت طارق قنديل: "الصحف العالمية تتحدث بأن النادي الاهلي نادي القرن يواجه  ريال مدريد  بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للاندية "، مضيفا:" ريال مدريد فريق عظيم لكن من حقنا أن نحلم بتحقيق الفوز في هذه المباراة".

الأهلى النادي الأهلي مصر مونديال الأندية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

ترشيحاتنا

خير مُعلّم .. وزيرة التعاون الدولي تنعى شريف إسماعيل

تسبب السرطان وتدمر الشعر .. تحذير عاجل من هذه الكريمات | فيديو

البنك المركزي: 4.06 تريليون جنيه استثمار أذون الخزانة والأوراق المالية سبتمبر الماضي

مع إسقاط المنطاد الصيني .. إسرائيل تهاجم جسمًا مجهولًا في أجواء غزة

صوّر أماكن استراتيجية | أحمد موسى : الصين علّمِت على أمريكا بالمنطاد

أسرع 5 سيارات جديدة في السعودية |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

مشاهد تحبس الأنفاس من الطرق الأكثر رعبا في العالم

من غير أدوية.. علاج الدوالي للمرأة الحامل

الكفتة المغشوشة والأصلية .. شاهد الفرق بمجرد النظر

فيديو

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بـ240 شهريًا .. اشتري شقة 150 مترًا بالتقسيط بشرط هذا المرتب |فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

وارد.. حقيقة اعتزال بوسي للفن بعد غياب 4 سنوات| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ