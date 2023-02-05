عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف مدكور ولينا شاكر.. صداقة خففت ألم السرطان| فيديو

شريف مدكور ولينا
شريف مدكور ولينا شاكر

روى الإعلامي شريف مدكور، لحظة تلقيه خبر إصابته بالسرطان، قائلا إنه أخذ الموضوع ببساطة وصدر رحب جدا.

txt

شريف مدكور: كل سنة واخواتي في الإنسانية بمحبة

وأضاف شريف مدكور، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كان عندي يقين أني هخف من السرطان.. فترة الكيماوي أخذتها ببساطه أيضا".

 

وتابع شريف مدكور: "لينا شاكر حضرت معي مراحل علاجي من السرطان وكانت تعرف كافة التفاصيل".


من جانبها، قالت الإعلامية لينا شاكر: "والدتي كانت أيضا مصابة بالسرطان، وشريف مدكور كان معي لحظة بلحظة وهي تجربة صعبة وليست سهلة، عشتها مع والدتي لسنوات طويلة".

 

وتابعت: "أي شخص يعيش تجربة السرطان لا يتمناها لشخص آخر، لذلك عندما أخبرى شريف مدكور بخبر إصابته فزعني جدا".

 

وأضافت: "عندما أصبت بالسرطان زعلت يوم واحد فقط وبعد ذلك تأقلمت وأخذت الموضوع عادي، لأنني قولت أنا مش أحسن من كل الناس التي أصابها المرض، وربنا أعطاني القوة لتحمل الموقف".

شريف مدكور لينا شاكر السرطان الإعلامي شريف مدكور الكيماوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

ترشيحاتنا

لحظة هجوم الطائرة الأمريكية على المنطاد الصيني وإسقاطه.. فيديو

زكي عبد الفتاح: الأمريكان لا يعرفون شيئا عن الكرة المصرية سوى الأهلي وصلاح

علي جمعة عن كثرة القتل: ده محصلش في أيام الجاهلية

المستشار الألماني: الرئيس الأوكراني تعهد بعدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

بالمقاييس العلمية.. فنان شهير أوسم رجل في العالم

ميتلاند الدنماركي يكشف سبب التعاقد مع إمام عاشور ويعلن موعد انضمامه للفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة الثلج تمنع العشاق من الاحتفال بعيد الحب في بريطانيا

أكلة في مطعم الشيف نصرت تتسبب في القبض على المليارديرة الهاربة

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

مشاهد تحبس الأنفاس من الطرق الأكثر رعبا في العالم

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ