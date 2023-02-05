شريف مدكور ولينا شاكر.. صداقة خففت ألم السرطان| فيديو

روى الإعلامي شريف مدكور، لحظة تلقيه خبر إصابته بالسرطان، قائلا إنه أخذ الموضوع ببساطة وصدر رحب جدا.

وأضاف شريف مدكور، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كان عندي يقين أني هخف من السرطان.. فترة الكيماوي أخذتها ببساطه أيضا".

وتابع شريف مدكور: "لينا شاكر حضرت معي مراحل علاجي من السرطان وكانت تعرف كافة التفاصيل".



من جانبها، قالت الإعلامية لينا شاكر: "والدتي كانت أيضا مصابة بالسرطان، وشريف مدكور كان معي لحظة بلحظة وهي تجربة صعبة وليست سهلة، عشتها مع والدتي لسنوات طويلة".

وتابعت: "أي شخص يعيش تجربة السرطان لا يتمناها لشخص آخر، لذلك عندما أخبرى شريف مدكور بخبر إصابته فزعني جدا".

وأضافت: "عندما أصبت بالسرطان زعلت يوم واحد فقط وبعد ذلك تأقلمت وأخذت الموضوع عادي، لأنني قولت أنا مش أحسن من كل الناس التي أصابها المرض، وربنا أعطاني القوة لتحمل الموقف".