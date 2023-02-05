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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس سائق دهس سيدة بالقاهرة الجديدة

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس سائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها الشارع بمنطقة التجمع الأول والتسبب في وفاتها.

وكانت قد قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها الشارع بمنطقة التجمع الأول والتسبب في وفاتها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط قائد سيارة بالقاهرة لقيامه بالاصطدام بإحدى السيدات محدثاً إصابتها ووفاتها، وتمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بوقوع مصادمة ومتوفية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص مقيم بمدينة نصر أول وقرر بأنه حال عبور إحدى السيدات ، مقيمة بدار السلام الطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار بها ، مما نتج عنه إصابتها والتى أودت بحياتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة "نصف نقل" وقائدها مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم تم استهدافه وضبطه حال استقلال السيارة.

واعترف بارتكابه الواقعة ، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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