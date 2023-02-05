نشأت الديهي: تأجيل منتدى شباب العالم خطوة تنم عن وعي حقيقي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إدارة منتدى شباب العالم نظرًا للأزمة العالمية التي تؤثر سلبًا على مصر، قررت تحويل المبالغ التي كانت مخصصة للمنتدى إلى مبادرات على الأرض، دون عقد المنتدى بالشكل التقليدي في شرم الشيخ.

وأضاف نشأت الديهي: "كل عوائد رعاية المنتدى ستوجه إلى العديد من المبادرات مثل مبادرة لرعاية المشروعات الصغيرة، ومبادرة لبرنامج الأمن الغذائي، وبرنامج لدعم الصحة النفسية، مبادرة لتمكين اللاجئين، وإطلاق منصة شباب العالم للمتطوعين".



وتابع نشأت الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن قرار إدارة المنتدى أثلج صدور الكثيرين، وهذا دليل على أن مصر تحتوي على إدراك وفهم ووعي حقيقي، مشيرًا إلى أن منتدى شباب العالم كان يمثل منصة لشباب مصر والعالم، لتحويل أفكار الشباب إلى قرارات رئاسية.

حياة كريمة



وتابع أن مشروع "حياة كريمة" الذي يعد من أهم روافد التنمية المستدامة، خرج من منتدى "شباب العالم"، وكذلك مشروعات "تكافل وكرامة" والكثير من المشروعات الهامة، مشيرًا إلى أن منتديات الشباب كانت عبارة عن منبر حقيقي، لكي يتحدث الشباب، ثم خرج من رحم هذه الأفكار شباب في مواقع القيادة سواء نواب محافظين ووزراء، معقبًا: "لدينا شباب بدأ ينتشر في كل ربوع العمل السياسي في مصر".



واستطرد قائلاً: "أثمن هذه الخطوة التي تنم عن وعي حقيقي، وتعكس مصداقية وتجرد في إدارة الشأن العام"، مشيرًا إلى أن إدارة منتدى شباب العالم تضرب المثل والقدوة بأن الدولة تقول ما تفعل، وتفعل ما تقول في ظل هذه الأزمة العالمية التي تؤثر بالسلب على مصر.

