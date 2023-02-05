عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: تأجيل منتدى شباب العالم خطوة تنم عن وعي حقيقي

صدى البلد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إدارة منتدى شباب العالم نظرًا للأزمة العالمية التي تؤثر سلبًا على مصر، قررت تحويل المبالغ التي كانت مخصصة للمنتدى إلى مبادرات على الأرض، دون عقد المنتدى بالشكل التقليدي في شرم الشيخ.

وأضاف نشأت الديهي: "كل عوائد رعاية المنتدى ستوجه إلى العديد من المبادرات مثل مبادرة لرعاية المشروعات الصغيرة، ومبادرة لبرنامج الأمن الغذائي، وبرنامج لدعم الصحة النفسية، مبادرة لتمكين اللاجئين، وإطلاق منصة شباب العالم للمتطوعين". 


وتابع نشأت الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن قرار إدارة المنتدى أثلج صدور الكثيرين، وهذا دليل على أن مصر تحتوي على إدراك وفهم ووعي حقيقي، مشيرًا إلى أن منتدى شباب العالم  كان يمثل منصة لشباب مصر والعالم، لتحويل أفكار الشباب إلى قرارات رئاسية. 

حياة كريمة


وتابع أن مشروع "حياة كريمة" الذي يعد من أهم روافد التنمية المستدامة، خرج من منتدى "شباب العالم"، وكذلك مشروعات "تكافل وكرامة" والكثير من المشروعات الهامة، مشيرًا إلى أن منتديات الشباب كانت عبارة عن منبر حقيقي، لكي يتحدث الشباب، ثم خرج من رحم هذه الأفكار شباب في مواقع القيادة سواء نواب محافظين ووزراء، معقبًا: "لدينا شباب بدأ ينتشر في كل ربوع العمل السياسي في مصر".


واستطرد قائلاً: "أثمن هذه الخطوة التي تنم عن وعي حقيقي، وتعكس مصداقية وتجرد في إدارة الشأن العام"، مشيرًا إلى أن إدارة منتدى شباب العالم تضرب المثل والقدوة بأن الدولة تقول ما تفعل، وتفعل ما تقول في ظل هذه الأزمة العالمية التي تؤثر  بالسلب على مصر.
 

التنمية المستدامة شرم الشيخ المشروعات الصغيرة الصحة النفسية نشأت الديهي منتدى شباب العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

أول تعليق من يورجن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام ولفرهامبتون

رد فعل خالد الغندور على عودة فيريرا لقيادة الزمالك قبل لقاء فاركو

64 حصان .. حكاية تليفون أنهى مسيرة الجميلة إيناس نور

ترشيحاتنا

كهربا: قفلت على نفسي وقربت من ربنا خلال فترة إيقافي

النواب الأمريكي يفتح تحقيقا في تعامل بايدن مع المنطاد الصيني

اليوم.. بدء حجز بيت الوطن للمصريين بالخارج

بسبب تهريب آثار مصرية.. تأييد التهم الموجهة لمدير متحف اللوفر السابق| تفاصيل

الأهلي يعلن عن تعاون مشترك مع ريال مدريد خلال كأس العالم.. تفاصيل

الرد الحاسم.. الصين تتوعد أمريكا بسبب إسقاط منطاد التجسس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمقاييس العلمية.. فنان شهير أوسم رجل في العالم

عاصفة الثلج تمنع العشاق من الاحتفال بعيد الحب في بريطانيا

أكلة في مطعم الشيف نصرت تتسبب في القبض على المليارديرة الهاربة

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ