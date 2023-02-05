نشأت الديهي: البعض يريد مصر مثل قطعة الفلين في البحر

قال الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك تربص بالدولة المصرية وهذا الأمر يرتفع في لحظات، وينخفض في أوقات أخرى، مضيفا أن هناك قوى دولية لا تريد لمصر أن تكون دولة قوية.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،أن هناك قوى دولية لا تريد لمصر أن تنتفض حتى لا تكون دولة مخيفة، أو تنكسر حتى لا تتحول لعبء على العالم، معقبًا: "البعض يريد لمصر أن تكون مماثلة لقطعة الفلين في البحر، أي دولة غير قابلة للغرق، ولكنها خفيفة الوزن" .



وأشار إلى أن هناك أجهزة ودول تريد منع مصر من أن تصبح دولة قوية، متابعًا: "مصر لو صلبت طولها هتخوف، في ناس شغالة بشكل دائم على تحقيق هذا الهدف، البعض يريد مصر دولة متوسطة".

السلاح الانجح



ولفت إلى أن الشائعات هي السلاح الأنجح للقوى المعادية لمصر، في محاولة لضرب الثقة ما بين الدولة والمجتمع، من خلال ضرب الإعلام الذي يمثل رجع صدى للدولة المصرية، وبعد ذلك يتم العمل على ضرب قيادات الدولة ومؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة والإعلام..



وأفاد بأن هناك محاولات لتزييف وعي الشارع المصري، من قبل بعض الدول بإنفاق مليارات الجنيهات، مضيفًا أن الإعلام الإخواني حوال ضرب النظام في مصر بالضربة القاضية، من خلال قيام محمود وهبة النصاب الدولي بإذاعة عقد مزور يشير إلى أن مصر قامت بتأجير قناة السويس لشركة إسرائيلية لمدة 99 عامًا، معقبًا: "نشروا عقد مكون من 92 صفحة يتحدث على أن مصر قامت بتأجير قناة السويس لمدة 99 عامًا".



وتابع أن الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، أعاد نشر العقد المزور الذي نشره النصاب الدولي محمود وهبة، مشيرًا إلى أن قناة السويس أصدرت بيانا للرد على هذه الشائعات.